Центровой "Клипперс" эффектно вколотил данк: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

25-летний хорват оформил красивый выпад под занавес первой четверти поединка против "Юты". Центровой получил классную передачу на ход от Уолла и, несмотря на сопротивление, закинул в кольцо одной рукой сверху.

Зубац по итогам матча остановился в шаге от дабл-дабла. Хорватский баскетболист набрал 12 очков, сделал 9 подборов и отдал 2 передачи. На паркете он провел около 35 минут.

Подвигов Зубаца и компании, однако, не хватило для победы. "Клипперс" играли на равных с "Ютой", но провалили финальную четверть и, как следствие, уступили (102:110). Калифорнийцы остались в зоне плей-офф, имея поровну побед и поражений (по 5).

Кто такой Ивица Зубац

Уроженец боснийского Мостара, центровой "Лос-Анджелес Клипперс" и сборной Хорватии.

Воспитанник загребского "Зриньеваца". В Европе также защищал цвета "Цибоны" и сербского "Мега Лекса". В 2016 году задрафтован "Лос-Анджелес Лейкерс" под 32-м номером.

В феврале 2019-го "Лейкерс" провели обмен – Бизли и Зубац перебрались в "Клипперс" в обмен на Майка Мускалу. Сезон 2022/23 станет уже четвертым полным для хорвата в составе новой команды.