"Прометей" знову програв у Єврокубку, "Будівельник" здолав "Бріндізі" в Кубку Європи: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Єврокубок, група A, 4-й тур

"Ховентут" – "Прометей" – 82:77 (23:18, 17:22, 25:8, 17:29)

Кубок Європи ФІБА, група F, 4-й тур

"Будівельник" – "Бріндізі" – 93:83 (23:27, 22:8, 22:28, 26:20)

До середини першої чверті в Бадалоні були гойдалки. "Ховентут" і "Прометей" змінювали один одного в лідерах. Та другу частину 10-хвилинки впевненіше провели іспанці та повели з +5. У другій чверті слобожанці не відпустили суперника. Більше того, заграли впевненіше та зрівняли рахунок якраз перед великою перервою (40:40).

Та втримати рівень український гранд не зумів. Третя 10-хвилинка стала катастрофою – "Ховентут" оформив фантастичний ривок (20:1) і відправив "Прометей" у нокдаун. До честі слобожанців вони зуміли оговтатися у фінальній чверті та навіть наблизилися впритул (дефіцит -2), але погана точність дальніх кидків не дозволила зачепитися за більше.

Натомість "Будівельник" впродовж тривалого часу залишав "Бріндізі" в грі. Маючи +10 в середині стартової чверті кияни примудриилися її програти. Далі більше. Потужна друга 10-хвилинка (22:8 на користь "гладіаторів") обернулася кволим виступом відразу після перерви.

На щастя, в кризовий момент (69:66 на старті останньої чверті) "Будівельник" зумів додати та відірвався від суперника не безпечну відстань. Зрештою, перемога киян стала доволі переконливою. Принаймні за рахунком. Тепер "гладіатори" мають рівну кількість очок із "Калевом" і 23 листопада визначать переможця квартету в очному матчі.

Тим часом "Прометей" іде 8-м у групі A Єврокубка. Ця позиція дозволяє вийти в плей-офф турніру. Наступний поєдинок – 22 листопада проти словенської "Цедевіти Олімпії".