З центровим "Баварії" та наймолодшим Кличком: збірна України на молодіжному Євробаскеті-2025

У суботу, 12 липня, молодіжна збірна України (U-20) з баскетболу розпочне виступ на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А, який пройде у грецькому Іракліоні. Для "синьо-жовтих" це перший виступ в елітному дивізіоні Євробаскета за останні три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Команда під керівництвом Валерія Плеханова здобула підвищення в класі торік – завдяки успішному виступу на турнірі Дивізіону B.
Тоді українці дійшли до фіналу, де поступилися Румунії, але потрапили в топ-3, що дало путівку до найсильнішої європейської групи.
У першому раунді 16 команд зіграють у чотирьох групах. Збірна України потрапила до квартету C, де її суперниками будуть команди Німеччини, Бельгії та Італії.
Серед них найбільше досягнення в минулорічному турнірі має Бельгія – вона зупинилася за крок до "бронзи", програвши Греції у матчі за третє місце з мінімальним розривом (68:70).
Розклад матчів України (група C):
Далі всі збірні автоматично проходять до 1/8 фіналу. Представники групи C на цій стадії зіграють проти команд з групи D за формулою – C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1. У квартеті D виступають: Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.
Виграні матчі у першому колі плей-офф відкривають шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.
До заявки "синьо-жовтих" тренери включили 12 гравців. Лише четверо з них представляють чемпіонат України. Інші – виступають у Європі та за океаном.
Склад збірної України U-20:
Захисники:
Форварди:
Центрові:
Зазначимо, що двоє з цього складу – Максим Кличко та Данііл Сипало вже дебютували в національній збірній.
Раніше четверо гравців НБА потрапили до складу національної збірної на прекваліфікацію ЧС.
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