З центровим "Баварії" та наймолодшим Кличком: збірна України на молодіжному Євробаскеті-2025

Шлях до еліти

Команда під керівництвом Валерія Плеханова здобула підвищення в класі торік – завдяки успішному виступу на турнірі Дивізіону B.

Тоді українці дійшли до фіналу, де поступилися Румунії, але потрапили в топ-3, що дало путівку до найсильнішої європейської групи.

Формат змагань

У першому раунді 16 команд зіграють у чотирьох групах. Збірна України потрапила до квартету C, де її суперниками будуть команди Німеччини, Бельгії та Італії.

Серед них найбільше досягнення в минулорічному турнірі має Бельгія – вона зупинилася за крок до "бронзи", програвши Греції у матчі за третє місце з мінімальним розривом (68:70).

Розклад матчів України (група C):

12 липня (субота), 18:00. Україна – Німеччина

13 липня (неділя), 20:30. Україна – Бельгія

14 липня (понеділок), 20:30. Україна – Італія

Далі всі збірні автоматично проходять до 1/8 фіналу. Представники групи C на цій стадії зіграють проти команд з групи D за формулою – C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1. У квартеті D виступають: Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Виграні матчі у першому колі плей-офф відкривають шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.

Дві треті збірної – легіонери

До заявки "синьо-жовтих" тренери включили 12 гравців. Лише четверо з них представляють чемпіонат України. Інші – виступають у Європі та за океаном.

Склад збірної України U-20:

Захисники:

Андрій Бутко (Іспанська Баскетбольна Академія, Іспанія)

Рафаель Колаволе ("Легія", Польща)

Ілля Ліщина ("Дніпро")

Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")

Ілля Упир ("Черкаські Мавпи")

Форварди:

Віталій Кузнецов ("Оменья", Іспанія)

Лука Лохманчук ("Патрік Скул", США)

Артем Романиця ("Валмієра", Латвія)

Андрій Ситар ("Естудіантес", Іспанія)

Центрові:

Максим Кличко ("Монако", Франція)

Десмонд Йяму ("Баварія", Німеччина)

Данііл Сипало ("Дніпро")

Зазначимо, що двоє з цього складу – Максим Кличко та Данііл Сипало вже дебютували в національній збірній.