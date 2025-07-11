С центровым "Баварии" и самым младшим Кличко: сборная Украины на молодежном Евробаскете-2025

В субботу, 12 июля, молодежная сборная Украины (U-20) по баскетболу начнет выступление на чемпионате Европы в Дивизионе А, который пройдет в греческом Ираклионе. Для "сине-желтых" это первое выступление в элитном дивизионе Евробаскета за последние три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Команда под руководством Валерия Плеханова получила повышение в классе в прошлом году - благодаря успешному выступлению на турнире Дивизиона B.
Тогда украинцы дошли до финала, где уступили Румынии, но попали в топ-3, что дало путевку в сильнейшую европейскую группу.
В первом раунде 16 команд сыграют в четырех группах. Сборная Украины попала в квартет C, где ее соперниками будут команды Германии, Бельгии и Италии.
Среди них наибольшее достижение в прошлогоднем турнире имеет Бельгия - она остановилась в шаге от "бронзы", проиграв Греции в матче за третье место с минимальным разрывом (68:70).
Расписание матчей Украины (группа C):
Далее все сборные автоматически проходят в 1/8 финала. Представители группы C на этой стадии сыграют против команд из группы D по формуле - C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1. В квартете D выступают: Франция, Сербия, Словения и Исландия.
Выигранные матчи в первом круге плей-офф открывают путь к борьбе за медали, а поражение - к матчам за выживание. Три худшие команды в итоге потеряют место в Дивизионе А.
В заявку "сине-желтых" тренеры включили 12 игроков. Лишь четверо из них представляют чемпионат Украины. Остальные - выступают в Европе и за океаном.
Состав сборной Украины U-20:
Защитники:
Форварды:
Центровые:
Отметим, что двое из этого состава - Максим Кличко и Даниил Сипало уже дебютировали в национальной сборной.
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