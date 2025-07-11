С центровым "Баварии" и самым младшим Кличко: сборная Украины на молодежном Евробаскете-2025

Путь в элиту

Команда под руководством Валерия Плеханова получила повышение в классе в прошлом году - благодаря успешному выступлению на турнире Дивизиона B.

Тогда украинцы дошли до финала, где уступили Румынии, но попали в топ-3, что дало путевку в сильнейшую европейскую группу.

Формат соревнований

В первом раунде 16 команд сыграют в четырех группах. Сборная Украины попала в квартет C, где ее соперниками будут команды Германии, Бельгии и Италии.

Среди них наибольшее достижение в прошлогоднем турнире имеет Бельгия - она остановилась в шаге от "бронзы", проиграв Греции в матче за третье место с минимальным разрывом (68:70).

Расписание матчей Украины (группа C):

12 июля (суббота), 18:00. Украина - Германия

13 июля (воскресенье), 20:30. Украина - Бельгия

14 июля (понедельник), 20:30. Украина - Италия

Далее все сборные автоматически проходят в 1/8 финала. Представители группы C на этой стадии сыграют против команд из группы D по формуле - C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1. В квартете D выступают: Франция, Сербия, Словения и Исландия.

Выигранные матчи в первом круге плей-офф открывают путь к борьбе за медали, а поражение - к матчам за выживание. Три худшие команды в итоге потеряют место в Дивизионе А.

Две трети сборной - легионеры

В заявку "сине-желтых" тренеры включили 12 игроков. Лишь четверо из них представляют чемпионат Украины. Остальные - выступают в Европе и за океаном.

Состав сборной Украины U-20:

Защитники:

Андрей Бутко (Испанская Баскетбольная Академия, Испания)

Рафаэль Колаволе ("Легия", Польша)

Илья Лещина ("Днепр")

Егор Сушкин ("Киев-Баскет")

Илья Упырь ("Черкасские Мавпы")

Форварды:

Виталий Кузнецов ("Оменья", Испания)

Лука Лохманчук ("Патрик Скул", США)

Артем Романица ("Валмиера", Латвия)

Андрей Ситар ("Эстудиантес", Испания)

Центровые:

Максим Кличко ("Монако", Франция)

Десмонд Йяму ("Бавария", Германия)

Даниил Сипало ("Днепр")

Отметим, что двое из этого состава - Максим Кличко и Даниил Сипало уже дебютировали в национальной сборной.