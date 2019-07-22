Центризбирком обработал 41% протоколов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 41,7% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 41,7% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.34%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.78%

"Европейская солидарность" - 8.68%

"Батькивщина" - 8.10%

Партия "Голос" - 6.38%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-ный барьер.

Как писало РБК-Украина, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев.

РБК-Украина писало, что окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Подчеркнем, такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.

Добавим также, завершилось голосование за рубежом. Так, голосование завершилось в 6 утра в понедельник, 22 июля, на избирательном участке в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки).