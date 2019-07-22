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Голосование на парламентских выборах завершилось за рубежом

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 06:00
Голосование на парламентских выборах завершилось за рубежом
Иллюстративное фото (twitter.com korrespondent)

Голосование завершилось на зарубежном избирательном участке в Сан-Франциско

Голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки). Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, голосование завершилось в 6 утра в понедельник, 22 июля. Подчеркнем, на зарубежных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.

Как писало РБК-Украина ранее, голосование на внеочередных выборах в ВР стартовало в час ночи 21 июля на зарубежном избирательном участке в Австралии. В Украине избирательные участки работали с 8 утра до 8 вечера воскресенья.

Напомним, Центризбирком информировал, что место голосования изменили 280 тыс. 992 украинца. При этом наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и города Киева - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.

Так, с 18 июля Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами.

Всего на внеочередных парламентских выборах было зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1602 официальных наблюдателей, от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей.

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