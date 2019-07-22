Центрвиборчком опрацював 41% протоколів

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 41,7% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 41,7% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 42.34%

"Опозиційна платформа - За життя" - 12.78%

"Європейська солідарність" - 8.68%

"Батьківщина" - 8.10%

Партія "Голос" - 6.38%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка на даний момент не долає 5%-ий бар'єр.

Як писало РБК-Україна, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більш 14,7 мільйонів українців.

РБК-Україна писало, що остаточна явка виборців, за даними Центрвиборчкому, на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, найвищу явку українці продемонстрували на виборах до Ради 1994 року: явка склала 75,6%.

Додамо також, завершилося голосування за кордоном. Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 22 липня, на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки).