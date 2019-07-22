Центризбирком обработал более 20% протоколов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета болеее 20% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 20,75% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 41.98%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.55%

"Европейская солидарность" - 8.67%

"Батькивщина" - 8.38%

Партия "Голос" - 6.33%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко сейчас имеет 4.18%.

Как писало РБК-Украина ранее, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

Напомним, по данным ЦИК, окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Подчеркнем, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.

Добавим также, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.