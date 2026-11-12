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У центрі Вашингтона біля Білого дому сталася стрілянина, нападник утік

17:05 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
У центрі Вашингтона біля Білого дому сталася стрілянина, нападник утік Фото: у центрі Вашингтона біля Білого дому пролунали постріли (Getty Images)
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У Вашингтоні неподалік Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої п'ятеро людей отримали вогнепальні поранення. Нападник наразі не був затриманий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався рано вранці в четвер, 12 листопада, у модному районі столиці США Логан-Серкл, приблизно за 1 милю на північ від резиденції президента США.

Правоохоронці зафіксували реагування на події в кількох точках району.

На місці працюють посилені наряди поліції, перекрито вулиці навколо кварталу 1500 на 15-й вулиці, а також заблоковано найближчі школи.

Федеральне бюро з контролю за вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами разом із польовим офісом ФБР у Вашингтоні допомагають місцевій поліції у розслідуванні.

Район Логан-Серкл раніше вже ставав місцем резонансних інцидентів.

На початку серпня 2025 року там було скоєно напад на колишнього співробітника Департаменту ефективності уряду адміністрації Дональда Трампа.

Тоді, після спроби викрадення автомобіля підлітками, президент США Дональд Трамп запровадив прямий федеральний контроль над містом і направив туди бійців Національної гвардії для боротьби зі злочинністю.

Це розгортання сил зберігається донині.

Нагадаємо, що ввечері 4 травня 2026 року недалеко від Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина, внаслідок якої постраждала одна людина.

Інцидент трапився саме в той час, коли президент США Дональд Трамп виступав на саміті малого бізнесу.

Крім того, 7 червня 2026 року у штаті Огайо двоє чоловіків відкрили вогонь на фестивалі Old West End у місті Толедо, через що поранення дістали щонайменше 12 осіб.

Тоді причиною стрілянини став особистий конфлікт між нападниками.

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