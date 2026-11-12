В центре Вашингтона возле Белого дома произошла стрельба, нападавший скрылся

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба, в результате которой пять человек получили огнестрельные ранения. Нападавший пока не был задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Инцидент произошел рано утром в четверг, 12 ноября, в модном районе столицы США Логан-Серкл, примерно в 1 миле севернее резиденции президента США.

Правоохранители зафиксировали реагирование на происходящее в нескольких точках района.

На месте работают усиленные наряды полиции, перекрыты улицы вокруг квартала 1500 на 15-й улице, а также заблокированы ближайшие школы.

Федеральное бюро по контролю за огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами вместе с полевым офисом ФБР в Вашингтоне помогают местной полиции в расследовании.

Район Логан-Серкл уже ранее становился местом резонансных инцидентов.

В начале августа 2025 года там было совершено нападение на бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства администрации Дональда Трампа.

Тогда, после попытки угона автомобиля подростками, президент США Дональд Трамп ввел прямой федеральный контроль над городом и направил туда бойцов Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Это развертывание сил сохраняется по сей день.