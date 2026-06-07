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У США на фестивалі сталась стрілянина, щонайменше 12 осіб поранені

06:35 07.06.2026 Нд
2 хв
Стрілянина сталась у штаті Огайо, на майданчику групи ld West End у Толедо
aimg Юлія Маловічко
У США на фестивалі сталась стрілянина, щонайменше 12 осіб поранені Фото: поліція Америки (Getty Images)
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Двоє чоловіків відкрили вогонь на фестивалі Old West End у Толедо, штат Огайо. Це сталось після того, як стрілки мали б вирішувати особистий конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Правоохоронці кажуть, що стрілянина почалася близько 17:30 за місцевим часом неподалік місця проведення фестивалю. За попередніми даними, щонайменше двоє озброєних людей відкрили вогонь, імовірно, стріляючи один в одного.

Водночас двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Станом на вечір суботи підозрювані залишалися на волі.

Як повідомив лейтенант поліції Ден Геркен, вік поранених становить від 14 до 61 року, при цьому більшість постраждалих - молоді люди віком понад 20 років.

На момент стрілянини на фестивалі перебували кілька сотень відвідувачів. Old West End Festival є щорічним заходом, який традиційно збирає місцевих жителів та туристів. Програма фестивалю включає концерти, ярмарки, фудкорти та розваги для дітей.

Що вдалось з'ясувати

Правоохоронці наразі опитують свідків і постраждалих, а також вивчають записи камер відеоспостереження. За словами Хеффернана, під час фестивалю на території чергували додаткові наряди поліції, а також працювали мобільні камери безпеки.

"Прикро, що кілька людей вирішили зіпсувати подію, яка була улюбленим заходом для громади протягом багатьох років", - заявив представник поліції.

На стрілянину відреагував і губернатор Огайо Майк Девайн. Він заявив, що глибоко стурбований інцидентом та наголосив, що сімейні фестивалі мають залишатися безпечними місцями для відпочинку.

Наразі невідомо, чи продовжить фестиваль роботу в неділю.

Нагадаємо, раніше Білого дому сталася стрілянина за участі озброєного чоловіка. Інцидент стався під час спроби його затримання співробітниками.

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