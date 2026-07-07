У центрі України стався землетрус

Вранці 7 липня на Полтавщині зафіксували землетрус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.
Підземні поштовхи зареєстрували на території Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області. Це сталося 7 липня о 05:26 за київським часом.
Координати джерела землетрусу:
Глибина залягання вогнища становила 7 кілометрів.
Магнітуда землетрусу склала 2,6 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі поштовхи належать до невідчутних, тобто пересічна людина зазвичай їх не помічає.
У Головному центрі спеціального контролю просять мешканців регіону повідомити про свої відчуття, якщо хтось усе ж помітив землетрус.
Нагадаємо, раніше сейсмолог пояснював, чому серія землетрусів накрила окупований Крим і чи загрожує це руйнуваннями.
За два дні тоді зафіксували сім поштовхів, а найпотужніший сягнув 4,5 бала.
Тим часом науковці зазначали, що масштабний землетрус у Криму може повторитися за так званим столітнім циклом, і прогноз щодо цього залишається актуальним.
Втім, землетруси таки доб'ють Кримський міст, вважає сейсмолог.
Росіяни звели переправу з порушенням будівельних норм, а підземні поштовхи мають "накопичувальний ефект". Це зрештою зруйнує міст.