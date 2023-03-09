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У центрі Тель-Авіва сталася стрілянина, є постраждалі

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Тель Авів, Четвер 09 березня 2023 21:22
У центрі Тель-Авіва сталася стрілянина, є постраждалі Фото% У центрі Тель-Авіва сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер увечері, 9 березня, у центрі Тель-Авіва сталася стрілянина біля кафе. Внаслідок події отримали поранення щонайменше троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JPost.

Один із поранених перебуває у важкому стані, інші дістали легкі поранення.

На відеозаписах із місця події видно, як двоє терористів відкрили вогонь по ізраїльських цивільних особах, водночас одного з терористів зрештою було застрелено, а другому, можливо, поки що вдалося втекти.

Поліція заявила, що веде розшук імовірного другого нападника, який спочатку втік.

Нагадаємо, раніше у штаті Флорида сталася масова стрілянина. Тоді загинули троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.

Крім того, у Монтерей-Парк під час святкування китайського Нового року відбулася масова стрілянина. Щонайменше десять людей загинули. Підозрюваний покінчив життя самогубством під час спроби затримання.

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