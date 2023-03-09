У центрі Тель-Авіва сталася стрілянина, є постраждалі

У четвер увечері, 9 березня, у центрі Тель-Авіва сталася стрілянина біля кафе. Внаслідок події отримали поранення щонайменше троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JPost .

Один із поранених перебуває у важкому стані, інші дістали легкі поранення.

На відеозаписах із місця події видно, як двоє терористів відкрили вогонь по ізраїльських цивільних особах, водночас одного з терористів зрештою було застрелено, а другому, можливо, поки що вдалося втекти.

Поліція заявила, що веде розшук імовірного другого нападника, який спочатку втік.

Нагадаємо, раніше у штаті Флорида сталася масова стрілянина. Тоді загинули троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.

Крім того, у Монтерей-Парк під час святкування китайського Нового року відбулася масова стрілянина. Щонайменше десять людей загинули. Підозрюваний покінчив життя самогубством під час спроби затримання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.