ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть пострадавшие

Новина українською →
Тель-Авив, Четверг 09 марта 2023 21:22
В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть пострадавшие Фото% В центре Тель-Авива произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг вечером, 9 мара, в центре Тель-Авива произошла стрельба возле кафе. В результате происшествия получили ранения по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JPost.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

На видеозаписях с места происшествия видно, как двое террористов открыли огонь по израильским гражданским лицам, при этом один из террористов в итоге был застрелен, а второму, возможно, пока удалось скрыться.

Полиция заявила, что ведет розыск вероятного второго нападавшего, который первоначально скрылся.

Напомним, ранее в штате Флорида произошла массовая стрельба. Тогда погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Кроме того, в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Стрельба в Казахстане
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях