В США сталась стрілянина під час святкування китайського Нового року, багато загиблих

В Лос-Анджелесі, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times .

Згідно з даними джерела в правоохоронних органах, наразі подробиць й інформації про кількість загиблих - небагато. У внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків, однак джерело стверджує, що кількість загиблих вже перевищила десять осіб.

За словами очевидця, власника ресторану, який розташований поруч з місцем стрілянини, до його закладу увірвались троє людей та наказали зачинити двері. Вони розповіли йому про чоловіка, який відкрив вогонь по інших цивільних з автомата.

#Breaking #MontereyPark According to scanner reports 10 people have been fatally shot, 9 others injured during a #MassShooting at a business on Garvey Ave. The suspect is still on the loose according to PD on scene. #News #Developing #Shooting #LunarNewYear pic.twitter.com/YDFQ2gTLci — RMG News (@RMGNews) January 22, 2023

Постраждалих транспортували до кількох лікарень в районі. Також незрозуміло чи був затриманий підозрюваний.

"Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де щойно сталася масова стрілянина", - заявив міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа.