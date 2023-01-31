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В США сталася чергова масова стрілянина: є загиблі та поранені

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США, Вівторок 31 січня 2023 07:24
В США сталася чергова масова стрілянина: є загиблі та поранені Фото: в США в штаті Флорида сталася масова стрілянина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В місті Лейкленд, штат Флорида, США, 30 січня сталася масова стрілянина - загинуло троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Поліція повідомила, що нападники їхали на темно-сірому седані Nissan, після чого відкрили всі чотири вікна і почали стріляти по людям навколо.

"У нас є основи припускати, що це були цілеспрямовані дії, а не випадковий вчинок", - заявили правоохоронці.

На місці офіцери поліції знайшли трьох загиблих людей, ще семеро були поранені - зараз вони у лікарні. Двоє з них знаходяться в критичному стані.

Нагадаємо, що 22 січня в Монтерей-Парк, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули. Підозрюваний покінчив життя самогубством при спробі затримання.

В той же день сталася стрілянина в місті Батон-Руж, штат Луізіана. Поранень зазнали 12 людей.

А 23 січня троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова - двоє учнів зазнали смертельних поранень.

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