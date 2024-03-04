Центри прийому закриті. Де біженцям у Нідерландах знайти житло на перший час

Де можна оселитися у Нідерландах на перший час

Пункт прийому та короткочасного розміщення українських біженців у місті Утрехт закрився 27 лютого. Це був останній такий центр, який ще розміщував новоприбулих. Приймальна зона розташована у залі 5 виставкового центру Jaarbeurs (Ярберс). Центр розрахований на 140 місць, але в останні дні перед його закриттям там ночували більше 150 біженців. Щодня зверталися по 50-70 людей.

Двері центру прийому знову відкриються, коли кількість українців стане менше 80. Наразі там приймають лише біженців вразливих категорій – наприклад, матерів із маленькими дітьми або тих, хто потребує негайної допомоги.

"З 27 лютого 2024 року всі центри прийому переміщених осіб зачинено. Будь ласка, дивіться інформацію на сайті уряду Нідерландів", – попереджають на сторінці для українських біженців help-ukraine.nl.

На урядовій сторінці йдеться про те, що місцевій владі все важче організувати проживання. Тому біженців з України просять докласти зусиль, щоб самостійно знайти житло. Це стосується як біженців, які перебувають у Нідерландах певний час, так і новоприбулих. Інформацію про нідерландський ринок житла можна отримати на стійці реєстрації. Пріоритетом влади є забезпечення житлом найбільш незахищених біженців.

На сторінці для українських біженців у Нідерландах пропонуються варіанти, де новоприбулі можуть зупинитись на пару днів. Можна скористатися міжнародними платфомами з пошуку житла, наприклад, booking.com, Airbnb.

Фото: Розміщення українських біженців у Нідерландах (gettyimages.com)

Водночас у пригоді можуть стати і волонтерські ініціативи:

Де зареєструватися, щоб мати право на житло і пільги

Як зазначається на сайті уряду, українці можуть зареєструватися в муніципалітеті.

"Для того, щоб на них поширювалася Директива про тимчасовий захист, біженці з України повинні бути зареєстровані в базі персональних даних (BRP) і отримати наклейку про місце проживання від Служби імміграції та натуралізації (IND). Тоді вони мають право на житло, виплати, медичне обслуговування та освіту.

Біженці з України можуть зареєструватися в місцевих муніципальних органах, якщо мають документи, які підтверджують їх особу або те, що вони з України або проживали там законно. Це може бути паспорт, свідоцтво про народження або посвідка на проживання.

Якщо у біженця з України немає необхідних документів, муніципальна влада починає процедуру перевірки його особи та країни походження.

"Якщо біженець прибуває у муніципалітет і притулок доступний, влада повинна надати місце і зареєструвати біженця в BRP. Якщо в цьому муніципалітеті немає притулку, муніципалітет скерує біженця до муніципалітету, де є місця для притулку", – йдеться в офіційній пам'ятці.

Фото: Українські біженці у родині в Нідерландах (gettyimages.com)

Проживання після прибуття до Нідерландів: правила

Місця у муніципальних притулках можуть звільнитися, якщо хтось виїхав із країни. Якщо людина повертається до Нідерландів пізніше, їй можуть надати місце в іншому притулку.

"Біженець може залишити притулок на 14 днів із збереженням житла та на 28 днів із збереженням виплат. Наприклад, на свята, відвідування родини чи похорон. Біженець повинен завжди повідомляти про свій від'їзд працівнику приймальні. Якщо людина не повідомляє про свій від’їзд, вона може негайно втратити житло, а муніципалітет може негайно припинити виплату допомоги на проживання", – зазначено на урядовому сайті.

Біженці мають право залишатися в муніципальних притулках або в приймаючих сім'ях і після того, як знайдуть роботу. Якщо захочуть, то можуть самі знайти інший притулок. Наприклад, з приймаючою родиною, друзями, родиною або в готелі.