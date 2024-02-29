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У країні ЄС хочуть зобов'язати українських біженців платити за житло: деталі

Нідерланди, Амстердам, Четвер 29 лютого 2024 12:45
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У країні ЄС хочуть зобов'язати українських біженців платити за житло: деталі Фото: Українці у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Нідерландах пропонують зобов'язати українських біженців платити за проживання. За посилення правил для працевлаштованих українців виступають депутати парламенту.

Ці питання планують винести на обговорення 29 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dutchnews.nl.

Українські біженці отримали спеціальний статус, який дає ті самі права на проживанні та роботу, що і громадянам ЄС. У Нідерландах українці отримують від місцевої влади виплати від 280 до 380 євро на проживання, які мають припинитися, коли вони знайдуть роботу. Але місцеві органи влади кажуть, що це складно контролювати.

Згідно з правилами, українські біженці також звільнені від сплати медичного страхування, побутових рахунків і місцевих податків. Депутати кажуть, що тих, хто знайшов роботу, потрібно попросити сплачувати більше з власної кишені.

П'ята частина зі 100 тисяч українських біженців проживають в приватному житлі. Це дає їм право на додаткові 93 євро на місяць, які повинні покривати витрати їхніх господарів.

"Більше половини українців працюють. Це надзвичайно хороший прогрес. Але я не вважаю справедливим, якщо той, хто працює, отримує дохід і безкоштовне житло, не повинен платити нічого. Чесний особистий внесок здається мені розумним", – заявив депутат Каспер Велдкамп.

Згідно з останніми даними статистичного агентства CBS, близько 46% українських біженців знайшли роботу у Нідерландах. Водночас серед громадян третіх країн, які приїхали з України (яких близько 8% від загальної кількості людей із тимчасовим захистом), працюють 77%.

"Українці, які тут працюють, повинні зробити свій внесок у власне житло. Це те, що мають робити шукачі притулку та люди, які отримують пільги. До українців треба ставитися так само, як до всіх інших у цій країні", – сказала депутат Каті Пірі.

Зазначається, що обговорення домовленостей щодо українців у парламенті заплановане на четвер.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах закрили останній пункт прийому біженців в Утрехті. Тепер новоприбулим треба самостійно шукати житло на перший час.

Також ми повідомляли, що переможець виборів у Нідерландах розкритикував українських біженців. Нібито вони приїжджають заради безкоштовного житла та робочих місць.що

Деякі депутати парламенту у Нідерландах пропонують українських біженців повертати у відносно безпечні регіони України.

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