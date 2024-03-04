Центры приема закрыты. Где беженцам в Нидерландах найти жилье на первое время

Где можно поселиться в Нидерландах на первое время

Пункт приема и кратковременного размещения украинских беженцев в Утрехте закрылся 27 февраля. Это был последний такой центр, который еще размещал новоприбывших. Приемная зона расположена в зале 5-го выставочного центра Jaarbeurs (Ярберс). Центр рассчитан на 140 мест, но в последние дни перед его закрытием там ночевали более 150 беженцев. Ежедневно обращались по 50-70 людей.

Двери центра приема снова откроются, когда количество украинцев станет меньше 80. Сейчас там принимают только беженцев уязвимых категорий – например, матерей с маленькими детьми или нуждающихся в немедленной помощи.

"С 27 февраля 2024 года все центры приема перемещенных лиц закрыты. Пожалуйста, смотрите информацию на сайте правительства Нидерландов", – предупреждают на странице для украинских беженцев help-ukraine.nl.

На правительственной странице говорится, что местным властям все труднее организовать проживание. Поэтому беженцев из Украины просят приложить усилия, чтобы самостоятельно найти жилье. Это касается как беженцев, находящихся в Нидерландах некоторое время, так новоприбывших. Информацию о нидерландском рынке жилья можно получить на стойке регистрации. Приоритетом властей является обеспечение жильем наиболее незащищенных беженцев.

На странице для украинских беженцев в Нидерландах предлагаются варианты, где новоприбывшие могут остановиться на пару дней. Можно воспользоваться международными платфомами по поиску жилья, например booking.com, Airbnb.

Фото: Размещение украинских беженцев в Нидерландах (gettyimages.com)

В то же время могут пригодиться и волонтерские инициативы:

Где зарегистрироваться, чтобы иметь право на жилье и льготы

Как говорится на сайте правительства, украинцы могут зарегистрироваться в муниципалитете.

"Для того чтобы на них распространялась Директива о временной защите, беженцы из Украины должны быть зарегистрированы в базе данных персональных данных (BRP) и получить наклейку о месте жительства от Службы иммиграции и натурализации (IND). Тогда они имеют право на жилье, выплаты, медицинское обслуживание и образование.

Беженцы из Украины могут зарегистрироваться в местных муниципальных органах, если у них есть документы, подтверждающие их личность или то, что они из Украины или проживали там законно. Это может быть паспорт, свидетельство о рождении или вид на жительство.

Если у беженца из Украины нет необходимых документов, муниципальные власти приступают к процедуре проверки его личности и страны происхождения.

"Если беженец прибывает в муниципалитет и приют доступен, власти должны предоставить место и зарегистрировать беженца в BRP. Если в этом муниципалитете нет убежища, муниципалитет направит беженца в муниципалитет, где есть места для убежища", – говорится в официальной памятке.

Фото: Украинские беженцы в семье в Нидерландах (gettyimages.com)

Проживание по прибытии в Нидерланды: правила

Места в муниципальных приютах могут освободиться, если кто-то уехал из страны. Если человек возвращается в Нидерланды позже, ему могут предоставить место в другом приюте.

"Беженец может оставить убежище на 14 дней с сохранением жилья и на 28 дней с сохранением выплат. Например, на праздники, посещение семьи или похорон. Беженец должен всегда сообщать о своем отъезде работнику приемной. Если человек не сообщает о своем отъезде, он может немедленно потерять жилье, а муниципалитет может немедленно прекратить выплату пособия на проживание", – отмечено на правительственном сайте.

Беженцы имеют право оставаться в муниципальных приютах или принимающих семьях и после того, как найдут работу. Если захотят, то могут сами найти другое убежище. К примеру, с принимающей семьей, друзьями, семьей или в отеле.