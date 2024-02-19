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Центри переповнені. До країни ЄС прибуває все більше українських біженців

Нідерланди, Амстердам, Понеділок 19 лютого 2024 15:39
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Центри переповнені. До країни ЄС прибуває все більше українських біженців Фото: Підтримка України у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нідерланди стикаються із проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати.

Деякі центри можуть тимчасово закритися у найближчі тижні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl.

Муніципальні притулки для українських біженців у Нідерландах заповнені майже ущерть. Із 90 тисяч місць прийому українців зайнято понад 99%.

За перші тижні 2024 року до реєстраційного центру в Утрехті звернулися понад 3000 українців. Зазвичай біженці спочатку залишаються в центрі реєстрації в Jaarbeurs, а потім переїжджають до муніципального притулку. Всі українці мають право на місце в муніципальних притулках.

Але доступні місця для притулку в муніципалітетах вичерпуються, повідомив Яап Донкер з Veiligheidsregio Utrecht, пожежної станції, яка допомагає організовувати притулки.

Притулок при реєстраційному пункті, який розрахований на 140 місць, з початку лютого щодня переповнений. Щодня все більше людей прибуває, а відправити їх нікуди.

"Є ймовірність того, що нам доведеться тимчасово закрити двері у найближчі тижні. Ми не хочемо цього, але у нас немає іншого вибору, оскільки психічні та фізичні умови життя, такі як гігієна, більше не можуть бути гарантовані. Це означає, що люди можуть опинитися на вулиці", – сказав Донкер.

У нещодавньому листі до парламенту держсекретар у справах притулку Ерік ван дер Бург зазначив, що він намагатиметься стимулювати "самостійність та участь" українських біженців у Нідерландах, щоб звільнити трохи місць у муніципальних притулках. Одним із варіантів може бути вимога оплачувати притулок, якщо вони мають для цього достатній дохід.

За даними УВКБ ООН, на кінець січня 2024 року Нідерланди надали статус тимчасового захисту 149 тисячам українців.

Нагадаємо, ми писали, що переможець виборів у Нідерландах розкритикував українських біженців. Нібито вони приїжджають заради безкоштовного житла та робочих місць.

Також ми повідомляли, що українських біженців у Нідерландах пропонують повертати у відносно безпечні регіони України. Таку пропозицію озвучили депутати парламенту.

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