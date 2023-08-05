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В центрі окупованого Донецька чути вибухи

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Донецьк, Субота 05 серпня 2023 22:49
В центрі окупованого Донецька чути вибухи Фото: вибухи в Донецьку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В центрі окупованого Донецьку чути звуки вибухів. Офіційної інформації про походження вибухів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сьогодні, 5 серпня, місцеві жителі повідомили, що в Донецьку пролунали вибухи.

Зауважимо, що вибухи сьогодні пролунали й в окупованому Севастополі, що в Криму.

Ситуація в Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Також окупанти у понеділок, 31 липня, заявили про обстріл центру Донецька. Через "прильоти" спалахнули автобус і авто. Є постраждалі - жертва та поранені.

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