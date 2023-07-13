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В Донецьку пролунали вибухи, підіймаються густі клуби диму (фото, відео)

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Донецьк, Четвер 13 липня 2023 15:04
В Донецьку пролунали вибухи, підіймаються густі клуби диму (фото, відео) Ілюстративне фото: в Донецьку пролунали вибухи, підіймаються густі клуби диму (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи 13 липня. У місті підіймаються густі клуби диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пабліки пишуть про обстріл Донецька та публікують фото та відео диму над містом.

Місцеві жителі повідомляють про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою та виробництвом складних радіотехнічних систем і комплексів, в тому числі комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО.

У мережі також з'явилися фотографії осколка ракети, який, як пишуть, упав у мікрорайоні Азотний.

Фото: осколок ракети, що впав у Донецьку (t.me/novostidnua)

Ситуація у Донецьку

Донецьк знаходиться під окупацією росіян ще з 2014 року. Проте останнім часом в окупованому місті почастішали вибухи. Так, фіксують "прильоти" по скупченнях окупантів чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові наголошують, що "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Так, 4 липня в окупованих Донецьку та Макіївці повідомляли про потужні вибухи. Після ефективного вогневого впливу своє існування припинив черговий склад росіян в Макіївці.

28 червня в Донецьку також помітили чорний дим у районі торгового центру Green Plaza.

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