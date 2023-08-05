В Севастополі пролунали звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крымский ветер ".

Місцеві жителі тимчасово окупованого Севастополя повідомляють, що чули зуки вибухів.

До того ж, за даними жителів, близько 21:00 на військовому аеродромі Новофедорівки була оголошена повітряна тривога.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом у тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Часто вони пов'язані з атаками бійців Збройних сил України, які б'ють по місцях зосередження росіян, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.

Наприклад, вчора, 4 серпня, ввечері вибухи пролунали у селищі Гвардійське, в районі якого знаходиться російська авіабаза.

Також вночі російський десантний корабель "Оленегорський горняк" був атакований у Чорному морі надводними дронами, через що він отримав серйозні ушкодження.

При цьому у липні на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок яких пошкоджено дорожнє полотно. Як зазначали джерела РБК-Україна в СБУ, це результат операції наших спецслужб - міст атакували за допомогою безпілотників.

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