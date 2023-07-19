В центрі одного з мегаполісів ПАР стався вибух: є постраждалі

уникати доріг поблизу або на вулицях Сіммондс і Елофф у центрі Йоганнесбурга.

Зауважимо, що вибух в африканському місті стався на фоні скасування поїздки російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.

Питання приїзду Путіна на саміт БРІКС

У Південній Африці наприкінці серпня відбудеться саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під сумнівом. Оскільки у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Вже 14 липня стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС до Південної Африки. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі. Пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував Путіну відправити на саміт замість себе голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Проте Москва відхилила таке прохання.

Сьогодні ж стало відомо, що Путін не поїде на саміт країн БРІКС.

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