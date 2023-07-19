В центрі одного з мегаполісів ПАР стався вибух: є постраждалі

У центральному діловому районі Йоганнесбурга стався вибух, через який перекинулися автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву радіостанцію SABC.
уникати доріг поблизу або на вулицях Сіммондс і Елофф у центрі Йоганнесбурга.
Зауважимо, що вибух в африканському місті стався на фоні скасування поїздки російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.
У Південній Африці наприкінці серпня відбудеться саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під сумнівом. Оскільки у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.
При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.
Вже 14 липня стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС до Південної Африки. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі. Пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував Путіну відправити на саміт замість себе голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Проте Москва відхилила таке прохання.
Сьогодні ж стало відомо, що Путін не поїде на саміт країн БРІКС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.