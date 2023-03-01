У центрі Одеси протягом дня не буде теплопостачання: список вулиць

"В зв'язку з проведенням КП "Теплопостачання міста Одеса" невідкладних аварійно-технічних робіт на магістралі d500 сьогодні, 01 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста", - йдеться в повідомленні.

Список вулиць

Зазначено, що сьогодні в Одесі не буде теплопостачання на наступних вулицях:

Садова,

Пастера,

Дерибасівська,

Торгова,

Кінна,

Ольгієвська,

Софіївська,

Єлісаветинська,

Коблевська,

Гаванна,

Єкатериненська,

Ланжеронівська,

Грецька,

Князівська,

Пушкінська,

Буніна,

а також на пр. Маяковського, пр. Некрасова, пр. Воронцовського.

Вказаний і орієнтовний час закінчення робіт - до 20:00.

Нагадаємо, що в Одесі 27 лютого увечері енергетики ліквідували аварію на високовольтній лінії.

Також ми писали про те, що в Одесі та області скоротили час комендантської години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.