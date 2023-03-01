У центрі Одеси протягом дня не буде теплопостачання: список вулиць

В Одесі сьогодні тимчасово буде відсутнє теплопостачання у жителів центральних вулиць. Причиною тому є проведення аварійно-технічних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Одеської міськради.
"В зв'язку з проведенням КП "Теплопостачання міста Одеса" невідкладних аварійно-технічних робіт на магістралі d500 сьогодні, 01 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що сьогодні в Одесі не буде теплопостачання на наступних вулицях:
Вказаний і орієнтовний час закінчення робіт - до 20:00.
Нагадаємо, що в Одесі 27 лютого увечері енергетики ліквідували аварію на високовольтній лінії.
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