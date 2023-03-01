В центре Одессы в течение дня не будет теплоснабжения: список улиц

"В связи с проведением КП "Теплоснабжение города Одесса" безотлагательных аварийно-технических работ на магистрали d500 сегодня, 01 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города", - говорится в сообщении.

Список улиц

Отмечено, что сегодня в Одессе не будет теплоснабжения на следующих улицах:

Садовая,

Пастера,

Дерибасовская,

Торговая,

Конная,

Ольгиевская,

Софиевская,

Елисаветинская,

Коблевская,

Гаванная,

Екатерининская,

Ланжероновская,

Греческая,

Княжеская,

Пушкинская,

Бунина,

а также на пр. Маяковского, пр. Некрасова, пр. Воронцовского.

Указано и ориентировочное время окончания работ - до 20:00.

Напомним, что в Одессе вечером 27 февраля энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии.

Также мы писали, что в Одессе и области сократили время комендантского часа.

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