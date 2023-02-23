ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Одеси пролунав вибух

Новость на русском →
Одеса, Четвер 23 лютого 2023 10:46
У центрі Одеси пролунав вибух Фото: в Одесі повідомляють про вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Одеси сьогодні, 23 лютого, пролунав вибух. Причини інциденту поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Читачі повідомляють, що у центрі міста пролунав вибух. Інформації про приліт немає, з'ясовуємо причину вибуху", - йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві жителі зазначають, що місці події видніється чорний дим. Одесити припускають, що в одному з будинків виникла пожежа.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні чули потужні вибухи. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті.

Крім того, окупанти сьогодні обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранення отримали двоє осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України