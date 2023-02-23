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В центре Одессы прогремел взрыв

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Одесса, Четверг 23 февраля 2023 10:46
В центре Одессы прогремел взрыв Фото: в Одессе сообщают о взрыве (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В центре Одессы сегодня, 23 февраля, прогремел взрыв. Причины инцидента пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Читатели сообщают, что в центре города раздался взрыв. Информации о прилете нет, выясняем причину взрыва", - говорится в сообщении.

В то же время местные жители отмечают, что на месте происшествия виднеется черный дым. Одесситы предполагают, что в одном из домов возник пожар.

Напомним, сегодня с утра в Херсоне слышали мощные взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Кроме того, оккупанты сегодня обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.

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