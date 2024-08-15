UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок

Фото: пожежа в Одесі 14 серпня (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Вадим Ребрина

Ввечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіівська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть, що це збіг.

У ДСНС зазначили, що пожежа "спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це "прильот".

За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв м.

Рятувальникам ДСНС допомагали добровольці з Асоціації добровільних пожежників України.

Причина пожежі встановлюється, повідомили в управлінні.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 14 серпня атакували Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора була припортова цивільна інфраструктура. Поранень зазнали співробітниця порту і водій зерновозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса