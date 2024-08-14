Росія атакувала Одесу балістичною ракетою: є постраждалі

Російські окупанти ввечері 14 серпня атакували Одесу балістичною ракетою. Через атаку постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та заяву Одеської обласної прокуратури.

Він пояснив, що наразі постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, що сьогодні під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух.

Зауважимо, що сьогодні вночі інфраструктурні об'єкти були атаковані у Чернігівський та Житомирській областях.

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