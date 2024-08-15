В центре Одессы во время ракетного удара загорелся дом

В ГСЧС отметили, что пожар "привел к панике среди населения из-за непонимания причин его возникновения, ведь все подумали, что это "прилет".

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. С жителями работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 кв м.

Спасателям ГСЧС помогали добровольцы из Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Причина пожара устанавливается, сообщили в управлении.