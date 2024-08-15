В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок

Ввечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіівська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть, що це збіг.

У ДСНС зазначили, що пожежа "спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це "прильот".

За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв м.

Рятувальникам ДСНС допомагали добровольці з Асоціації добровільних пожежників України.

Причина пожежі встановлюється, повідомили в управлінні.