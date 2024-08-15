В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок
Ввечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіівська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть, що це збіг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.
У ДСНС зазначили, що пожежа "спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це "прильот".
За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв м.
Рятувальникам ДСНС допомагали добровольці з Асоціації добровільних пожежників України.
Причина пожежі встановлюється, повідомили в управлінні.
Нагадаємо, російські окупанти ввечері 14 серпня атакували Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора була припортова цивільна інфраструктура. Поранень зазнали співробітниця порту і водій зерновозу.
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