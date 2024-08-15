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В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок

Четвер 15 серпня 2024 01:55
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В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок Фото: пожежа в Одесі 14 серпня (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Вадим Ребрина

Ввечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіівська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть, що це збіг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

У ДСНС зазначили, що пожежа "спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це "прильот".

За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв м.

В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок

Рятувальникам ДСНС допомагали добровольці з Асоціації добровільних пожежників України.

В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок

Причина пожежі встановлюється, повідомили в управлінні.

В центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 14 серпня атакували Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора була припортова цивільна інфраструктура. Поранень зазнали співробітниця порту і водій зерновозу.

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