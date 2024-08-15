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В центре Одессы во время ракетного удара загорелся дом

Четверг 15 августа 2024 01:55
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В центре Одессы во время ракетного удара загорелся дом Фото: пожар в Одессе 14 августа (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Вадим Ребрина

Вечером 14 августа, в момент ракетного удара в Одессе, на улице Софиевская возник пожар в трехэтажном жилом доме. Спасатели говорят, что это совпадение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

В ГСЧС отметили, что пожар "привел к панике среди населения из-за непонимания причин его возникновения, ведь все подумали, что это "прилет".

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. С жителями работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 кв м.

В центре Одессы во время ракетного удара загорелся дом

Спасателям ГСЧС помогали добровольцы из Ассоциации добровольных пожарных Украины.

В центре Одессы во время ракетного удара загорелся дом

Причина пожара устанавливается, сообщили в управлении.

В центре Одессы во время ракетного удара загорелся дом

Напомним, российские оккупанты вечером 14 августа атаковали Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора была припортовая гражданская инфраструктура. Ранения получили сотрудница порта и водитель зерновоза.

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