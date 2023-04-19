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У центрі Нью-Йорка обрушився підземний паркінг: є загиблий та поранені

Фото: у центрі Нью-Йорка обрушився підземний паркінг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У центрі Нью-Йорка, США, обрушився підземний паркінг, кілька автомобілів провалилися під землю. Внаслідок пригоди одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Також відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих. Повідомляється, що інцидент стався в будинку 57 на Енн-стріт у Нижньому Манхеттені. За даними рятувальників, під завалами можуть бути люди. На місці обвалення працюють фахівці, щоби визначити стійкість будівлі. Також для пошуку людей під завалами задіяні роботи.

У зв'язку з аварією університет Пейс скасував заняття в будинках поряд із парковкою, студентів було евакуйовано.

Раніше ми писали, що спецслужби Китаю створили "поліцейську дільницю" в Нью-Йорку і використовували її як оперативну базу для шпигунства та залякування китайських дисидентів, які живуть у місті та інших місцях.

Також раніше у місті були посилені заходи безпеки на тлі того, що у місті проходив суд за звинуваченням Дональда Трампа у причетності до виплати 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс.

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