У центрі Нью-Йорка обрушився підземний паркінг: є загиблий та поранені

У центрі Нью-Йорка, США, обрушився підземний паркінг, кілька автомобілів провалилися під землю. Внаслідок пригоди одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Також відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих. Повідомляється, що інцидент стався в будинку 57 на Енн-стріт у Нижньому Манхеттені. За даними рятувальників, під завалами можуть бути люди. На місці обвалення працюють фахівці, щоби визначити стійкість будівлі. Також для пошуку людей під завалами задіяні роботи. У зв'язку з аварією університет Пейс скасував заняття в будинках поряд із парковкою, студентів було евакуйовано.