В центре Нью-Йорка обрушился подземный паркинг: есть погибший и раненые

В центре Нью-Йорка, США, обрушился подземный паркинг, несколько автомобилей провалилось под землю. В результате происшествия один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Также известно по меньшей мере о пяти пострадавших. Сообщается, что инцидент произошел в доме 57 на Энн-стрит в Нижнем Манхэттене. По данным спасателей, под завалами могут находиться люди. На месте обрушения работают специалисты, чтобы определить устойчивость здания. Также для поиска людей под завалами задействованы роботы. В связи с аварией университет Пейс отменил занятия в зданиях рядом с парковкой, студенты были эвакуированы.