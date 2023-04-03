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Трамп вилетів на суд до Нью-Йорка, у місті посилили заходи безпеки

Новость на русском →
США, Понеділок 03 квітня 2023 20:28
Трамп вилетів на суд до Нью-Йорка, у місті посилили заходи безпеки Фото: Дональд Трамп (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

Колишній президент США Дональд Трамп вилетів до аеропорту Ла-Гуардія, Нью-Йорк. Там пройде суд щодо звинувачення Трампа у причетності виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відомо, що з Флориди до Нью-Йорку Трамп відправився на особистому літаку. Його політ буде тривати близько трьох годин. По прибуттю він проведе ніч у своїй квартирі, яка займає три верхніх поверхи будівлі з видом на Центральний парк.

Багато прихильників колишнього президента чекають його приїзду. Вони зібрались біля вежі Трампа - 58-поверхового хмарочоса в Нью-Йорку, який розташований на перехресті П'ятої авеню та 56-ї вулиці

У зв'язку з прибуттям Трампа у місті значно посилено заходи безпеки.

Фото: Трамп вилетів на суд до Нью-Йорка (news.sky.com)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

Пізніше стало відомо, що, за даними CNN, Трамп має з'явитися до суду 4 квітня.

Також у Білому домі заявили, що уважно спостерігають за можливими проблемами з безпекою після того, як 45 президенту США Дональду Трампу пред'явили звинувачення.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

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