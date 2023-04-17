Спецслужби Китаю відкрили "поліцейську дільницю" у Нью-Йорку для шпигунства, - Мін'юст США
Співробітники китайських спецслужб створили "поліцейську дільницю" в Нью-Йорку і використовували її як оперативну базу для шпигунства, кооптації або залякування китайських дисидентів, які живуть у місті та інших місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Згідно з даними Міністерства юстиції США, двоє обвинувачених керували незаконною зарубіжною "поліцейською дільницею" - першою в історії США - розташованою в нижньому Мангеттені для провінційного відділення Міністерства громадської безпеки Китаю.
У відомстві заявили, двоє підозрюваних діяли з офісної будівлі в Чайнатауні на Мангеттені за вказівкою китайського поліцейського чиновника. При цьому наголошується, що вони займалися різними видами діяльності на території США, включно з участю в контрпротестах і переслідуванням конкретних китайських дисидентів.
Якщо обвинувачених визнають винними у змові з метою діяти як агентів КНР, їм загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Обвинувачення в перешкоджанні правосуддю передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Reuters повідомляв, щовідносини США та Китаю погіршилися до рівня 50-річної давності.
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