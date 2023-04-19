У центрі Нью-Йорка обрушився підземний паркінг: є загиблий та поранені
У центрі Нью-Йорка, США, обрушився підземний паркінг, кілька автомобілів провалилися під землю. Внаслідок пригоди одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Також відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих. Повідомляється, що інцидент стався в будинку 57 на Енн-стріт у Нижньому Манхеттені. За даними рятувальників, під завалами можуть бути люди. На місці обвалення працюють фахівці, щоби визначити стійкість будівлі. Також для пошуку людей під завалами задіяні роботи.
У зв'язку з аварією університет Пейс скасував заняття в будинках поряд із парковкою, студентів було евакуйовано.
Раніше ми писали, що спецслужби Китаю створили "поліцейську дільницю" в Нью-Йорку і використовували її як оперативну базу для шпигунства та залякування китайських дисидентів, які живуть у місті та інших місцях.
Також раніше у місті були посилені заходи безпеки на тлі того, що у місті проходив суд за звинуваченням Дональда Трампа у причетності до виплати 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс.
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