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В центре Нью-Йорка обрушился подземный паркинг: есть погибший и раненые

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Вашингтон, Среда 19 апреля 2023 02:24
В центре Нью-Йорка обрушился подземный паркинг: есть погибший и раненые Фото: в центре Нью-Йорка обрушился подземный паркинг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В центре Нью-Йорка, США, обрушился подземный паркинг, несколько автомобилей провалилось под землю. В результате происшествия один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Также известно по меньшей мере о пяти пострадавших. Сообщается, что инцидент произошел в доме 57 на Энн-стрит в Нижнем Манхэттене. По данным спасателей, под завалами могут находиться люди. На месте обрушения работают специалисты, чтобы определить устойчивость здания. Также для поиска людей под завалами задействованы роботы.

В связи с аварией университет Пейс отменил занятия в зданиях рядом с парковкой, студенты были эвакуированы.

В центре Нью-Йорка обрушился подземный паркинг: есть погибший и раненые

Ранее мы писали, что спецслужбы Китая создали "полицейский участок" в Нью-Йорке и использовали его в качестве оперативной базы для шпионажа и запугивания китайских диссидентов, живущих в городе и других местах.

Также ранее в городе были усилены меры безопасности на фоне того, что в городе проходил суд по обвинению Дональда Трампа в причастности выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

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