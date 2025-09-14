UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У центрі Ніжина посеред дня впали уламки збитого "Шахеда"

Фото: у центрі Ніжина впали уламки дрона РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські дрони у неділю, 14 вересня, атакували Ніжин Чернігівської області. У центрі міста впали уламки безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ніжина Олександра Кодолу в Facebook.

"Ніжинський район під атакою БПЛА. Уламки збитого шахеда впали в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області оголосили о 08:28. Тривога у Чернігівській області триває вже майже шість годин.

Карта повітряних тривог станом на 14:00

Обстріл України

В ніч на 14 вересня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 та 58 дронами. Сили ППО знешкодили 52 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Як відомо, росіяни і вдень продовжили запускати дрони по Україні. Рух ворожих безпілотників фіксували у кількох областях.

Окупанти сьогодні також атакували дроном мікроавтобус у Запорізькій області, внаслідок чого постраждав чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьВійна в УкраїніАтака дронів