У центрі Ніжина посеред дня впали уламки збитого "Шахеда"

Обстріл України

В ніч на 14 вересня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 та 58 дронами. Сили ППО знешкодили 52 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Як відомо, росіяни і вдень продовжили запускати дрони по Україні. Рух ворожих безпілотників фіксували у кількох областях.

Окупанти сьогодні також атакували дроном мікроавтобус у Запорізькій області, внаслідок чого постраждав чоловік.