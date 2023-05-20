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У центрі Москви знайшли дрон: роЗМІ показали фото

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Москва, Субота 20 травня 2023 11:05
У центрі Москви знайшли дрон: роЗМІ показали фото Фото ілюстративне: дрон з камерою знайшли у Москві (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомий дрон виявили у центрі Москви 20 травня. Росіяни стверджують, що безпілотник був з камерою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.

Як стверджують російські ЗМІ, дрон знайшли на території Академії водного транспорту.

"Дрон із камерою виявив охоронець під час ранкового обходу території ВНЗ на Новоданилівській набережній", - йдеться у повідомленні.

Росіяни кажуть, місце інциденту оглядає поліція та вибухотехніки. Хто випустив дрон та як він потрапив на території академії - невідомо.

У центрі Москви знайшли дрон: роЗМІ показали фото

Фото: дрон з камерою знайшли у Москві (t.me/bazabazon)

Дрони у Росії

Варто зазначити, що у Росії чи не щодня заявляють про безпілотники та "атаки дронів". Так, 3 травня в Росії заявили, що дрони намагалися "атакувати" Кремль. Москва традиційно звинуватила Україну.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни самі атакували Кремль, проте не досягли задуманої мети.

Також 17 травня росіяни заявили, що український дрон нібито атакував прикордонний пункт "Шебекіно" у Бєлгородській області.

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Російська Федерація Москва дрони
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