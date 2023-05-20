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В центре Москвы обнаружили дрон: роСМИ показали фото

Новина українською →
Москва, Суббота 20 мая 2023 11:05
В центре Москвы обнаружили дрон: роСМИ показали фото Фото иллюстративное: дрон с камерой нашли в Москве (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестный дрон обнаружили в центре Москвы 20 мая. Россияне утверждают, что беспилотник был с камерой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.

Как утверждают российские СМИ, дрон обнаружили на территории Академии водного транспорта.

"Дрон с камерой обнаружил охранник во время утреннего обхода территории вуза на Новоданиловской набережной", - говорится в сообщении.

Россияне говорят, что место инцидента осматривает полиция и взрывотехники. Кто выпустил дрон и как он попал на территории академии - неизвестно.

В центре Москвы обнаружили дрон: роСМИ показали фото

Фото: дрон с камерой нашли в Москве (t.me/bazabazon)

Дроны в России

Стоит отметить, что в России ежедневно заявляют о беспилотниках и "атаках дронов". Так, 3 мая в России заявили, что дроны пытались "атаковать" Кремль. Москва традиционно обвинила Украину.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне сами атаковали Кремль, однако не добились задуманной цели.

Также 17 мая россияне заявили, что украинский дрон якобы атаковал пограничный пункт "Шебекино" в Белгородской области.

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