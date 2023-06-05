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У центрі Москви сталася пожежа у ресторані (відео)

Ілюстративне фото: у центрі Москви сталася пожежа у ресторані (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У центрі Москви сталася пожежа у будівлі ресторану в понеділок, 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що пожежа сталася у ресторані китайської кухні "Тан" на другому поверсі у Збройовому провулку в центрі російської столиці.

На місці працюють екстрені служби. Поки не відомо, чи є постраждалі внаслідок події.

Пожежі в Росії

Останнім часом у Росії значно зросла кількість пожеж у різних будівлях, підприємствах тощо.

Наприклад, вночі 1 червня у місті Ногінськ Московської області сталася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.

А 30 травня сталася пожежа на території заводу з виробництва фармацевтичної продукції в Московській області.

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