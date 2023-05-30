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Було чути вибухи. Під Москвою горить спиртзавод

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Росія, Вівторок 30 травня 2023 15:06
Було чути вибухи. Під Москвою горить спиртзавод Фото: пожежа на заводі в Осташово Московської області сталася 30 травня (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Під Москвою, в селі Осташово (Волоколамський міський округ Московської області), сталася пожежа на території заводу з виробництва спиртовмісної фармацевтичної продукції. Там спалахнув склад із пластиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Відомо, що спочатку вогонь охопив двоповерховий будинок складу з пластиком, площа займання оцінювалася в тисячу квадратних метрів.

Як пише Telegram-канал Shot, через пожежу довелося перекрити рух Рузьким шосе.

При цьому російське видання "Підйом" із посиланням на МНС пише, що нібито інформація про вибухи не надходила, хоча в соцмережах повідомляли про інше.

За даними "РИА Новости", незабаром площа пожежі виросла до двох тисяч квадратних метрів, горить і цех з виробництва спиртовмісної рідини.

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