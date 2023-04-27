ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Москви спалахнула пожежа в елітному ЖК (відео, фото)

Новость на русском →
Москва, Четвер 27 квітня 2023 12:26
У центрі Москви спалахнула пожежа в елітному ЖК (відео, фото) Фото: в центрі Москви пожежа в елітному ЖК (t.me/nexta_live)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Москві сьогодні спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося ЖК "Вікторія Парк" біля Кутузовського проспекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ і Telegram-канали.

Попередньо, вогонь поширився на 100 квадратів.

"У Москві велика пожежа. Горять майбутні елітні резиденції у ЖК Victory Park Residences", - пишуть в мережі.

Російські провладні ЗМІ заявляють, що прокуратура вже встановлює причини пожежі. Тим часом деякі джерела повідомили, що загоряння вдалося локалізувати.

Нагадаємо, вчора під Москвою горів науково-дослідницький інститут.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Пожежа
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна