У центрі Москви спалахнула пожежа в елітному ЖК (відео, фото)

У російській Москві сьогодні спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося ЖК "Вікторія Парк" біля Кутузовського проспекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ і Telegram-канали.

Попередньо, вогонь поширився на 100 квадратів.

"У Москві велика пожежа. Горять майбутні елітні резиденції у ЖК Victory Park Residences", - пишуть в мережі.

Російські провладні ЗМІ заявляють, що прокуратура вже встановлює причини пожежі. Тим часом деякі джерела повідомили, що загоряння вдалося локалізувати.

Нагадаємо, вчора під Москвою горів науково-дослідницький інститут.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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