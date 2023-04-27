В центре Москвы крупный пожар в элитном ЖК (видео, фото)
В российской Москве сегодня крупный пожар. Возгорание произошло ЖК "Виктория Парк" возле Кутузовского проспекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.
Предварительно огонь распространился на 100 квадратов.
"В Москве большой пожар. Горят будущие элитные резиденции в ЖК Victory Park Residences", - пишут в сети.
Российские провластные СМИ заявляют, что прокуратура уже устанавливает причины пожара. Между тем, некоторые источники сообщили, что возгорание удалось локализовать.
Напомним, вчера под Москвой горел научно-исследовательский институт.
Также мы писали, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.
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