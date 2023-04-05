У центрі Москви спалахнула одна з будівель Міноборони РФ

У середу ввечері, 5 квітня, масштабна пожежа трапилась у будівлі Міністерства оборони Росії, яке розташоване на вулиці Знам'янка,19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BAZA.

Відомо, що пожежі присвоєно другий рівень небезпеки. Очевидці повідомляють, що з вікон будівлі валить густий дим та видно полум'я.

Зауважимо, що будівля знаходиться менше ніж в 500 метрах від російського Кремля.

За словами очевидців, пожежа трапилась у будинку Апраксиних. Попередньо, джерело загоряння знаходиться в кабінеті на 5 поверсі. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ростові 16 березня в будівлі Прикордонної служби ФСБ почалася сильна пожежа.

Пізніше ЗМІ почали публікувати фото та відео з місця події.

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