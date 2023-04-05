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В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ

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Москва, Среда 05 апреля 2023 20:03
В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ Фото: в центре Москвы вспыхнуло одно из зданий минобороны РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В среду вечером, 5 апреля, масштабный пожар произошел в здании Министерства обороны России, расположенном на улице Знаменка,19.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал BAZA.

По словам очевидцев, пожар произошел в доме Апраксиных. Предварительно источник возгорания находится в кабинете на 5 этаже. На месте работают экстренные службы.

Отметим, что здание находится менее чем 500 метрах от российского Кремля.

Известно, что пожару присвоен второй уровень опасности. Очевидцы сообщают, что из окон здания валит густой дым и видно пламя.

В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове 16 марта в здании Пограничной службы ФСБ начался сильный пожар.

Позже СМИ начали публиковать фото и видео с места происшествия.

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