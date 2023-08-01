Вдруге за тиждень. Центр Москви атакували безпілотники

Судячи з опублікованих відео, як мінімум один дрон влетів до однієї з веж "Москва-Сіті", біля неї видніється дим. Очевидці повідомляють про звук вибуху та потрапляння безпілотника до хмарочоса. Біля нього поліцейські перекрили рух, накопичується спеціальна техніка.

Перед атакою безпілотників на "Москву-Сіті" дрони були помічені у кількох містах Підмосков'я. Повідомляється, що нібито один із дронів було знищено на підльоті до столиці РФ, в районі Кубинки.

Реакція влади на вибухи

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Нібито один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що і минулого разу.

За його словами, пошкоджено фасад на рівні 17 поверху. Екстрені служби працюють на місці події.

У Москві закрили аеропорт

Аеропорт Внуково тимчасово закрито після вибухів у Москві. Повідомляється, що він закритий на приліт і виліт, літаки перенаправляються в інші аеропорти. За даними онлайн-табло Внуково, рейс із Дубая, який мав приземлитися в Москві близько 4 ранку, перенаправлений до Домодєдово.

Реакція Міноборони РФ на вибухи

У Міноборони РФ заявили, що нібито два БПЛА були знищені засобами ППО над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області.

Ще один безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши керування, розбився на території комплексу нежитлових будівель "Москва-сіті".

Вибухи у Москві

Нагадаємо, вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що дрони вдарили територією ділового центру російської столиці - "Москва-сіті".

За попередніми даними, два невідомі безпілотники потрапили до будівлі "IQ-кварталу", а саме до так званої "міністерської вежі". Там знаходяться офіси одразу трьох російських міністерств.

Детальніше про наслідки нічних вибухів у Москві – читайте у нашому матеріалі.