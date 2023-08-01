Второй раз за неделю. Центр Москвы атаковали беспилотники

Судя по опубликованным видео, как минимум один дрон влетел в одну из башен "Москва-Сити", возле нее виднеется дым. Очевидцы сообщают о звуке взрыва и попадании беспилотника в небоскреб. Возле него полицейские перекрыли движение, скапливается специальная техника.

Перед атакой беспилотников на "Москву-Сити" дроны были замечены в нескольких городах Подмосковья. Сообщается, что якобы один из дронов был уничтожен на подлете к столице РФ, в районе Кубинки.

Реакция властей на взрывы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Якобы один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз.

По его словам, поврежден фасад на уровне 17-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В Москве закрыли аэропорт

Аэропорт Внуково временно закрыт после взрывов в Москве. Сообщается, что он закрыт на прилет и вылет, самолеты перенаправляются в другие аэропорты. Согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 4 утра, перенаправлен в Домодедово.

Реакция Минобороны РФ на взрывы

В Минобороны РФ заявили, что якобы два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-сити".

Взрывы в Москве

Напомним, ночью 30 июля в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Позже стало известно, что дроны ударили по территории делового центра российской столицы - "Москва-сити".

По предварительным данным, два неизвестных беспилотника попали в здание "IQ-квартала", а именно в так называемую "министерскую башню". Там находятся офисы сразу трех российских министерств.

Детальнее о последствиях ночных взрывов в Москве - читайте в нашем материале.